Calciomercato Milan, Lapadula: «Giocatori come Morata benvenuti»

EMPOLI - Con i tre gol messi a segno ieri sera contro San Marino nell'amichevole che ha chiuso la tre giorni di lavoro a Coverciano della Nazionale, Gianluca Lapadula ha concluso un'annata partita in sordina nel Milan, ma finita in crescendo. L'attaccante ha commentato così il potenziale acquisto di Morata da parte del club rossonero: «Spero che il Milan diventi sempre piu' competitivo, ritorni al massimo del calcio europeo, quindi giocatori come Morata sono i benvenuti. Quest'anno siamo tornati in Europa, cosa che non capitava da un po', abbiamo vinto un trofeo e secondo me la differenza l'ha fatta il gruppo».

Italia-San Marino 8-0, Lapadula gol e magie LA CONCORRENZA - «Nel Milan ci sono grandi attaccante come Bacca, Suso e Deulofeu quindi non è facile giocare - ha aggiunto - Ultimamente però sono stato bene fisicamente, questo mi ha permesso di esprimermi meglio e il mister mi ha premiato. Ho voluto fortemente il Milan l'anno scorso, sono stato benissimo, però non sta soltanto a me decidere il mio futuro. Vedremo in futuro, per adesso penso alle vacanze».

MONTELLA - «Il rinnovo di Montella? Sono felice. Non è facile allenare il Milan, penso che sia il primo tecnico che in 4 anni non viene esonerato e gran parte del merito va proprio al mister perche' ha fatto bene, insieme a tutto il suo staff».