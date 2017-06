Milan, Mirabelli incontra Raiola e Donnarumma a Montecarlo

ROMA - Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il Milan vuole chiudere il prima possibile per scongiurare l'ipotesi di un addio del portiere a parametro zero. Oggi, infatti, il ds Massimiliano Mirabelli è stato a Montecarlo per incontrare il giovane portiere rossonero e il suo procuratore, Mino Raiola. L'incontro arriva dopo una settimana di schermaglie mediatiche fra l'agente e il club, che aspetta da Donnarumma una risposta all'offerta di rinnovo del contratto - ora in scadenza nel 2018 - e spera ottenere un "sì" nelle prossime ore: l'offerta milanista si aggira intorno ai quattro milioni di euro netti a stagione. In attesa di dettagli sul vertice, da ambienti rossoneri filtra che comunque è stata una mossa per entrare nel merito della questione.

RAIOLA: «GIGIO NON E' UNO SCHIAVO»