Milan, Neto o Szczesny per il dopo Donnarumma

MILANO - Nonostante il Milan abbia già in casa il nuovo... Donnarumma (si tratta di Alessandro Plizzari, classe 2000, eroe dei Mondiali Under 20 con due rigorti parati) bisogna darsi subito da fare per trovare un sostituto. Plizzari ha ottime doti tecniche ma, in una stagione delicata come quella che sta per iniziare, sarebbe un vero e proprio azzardo gettarlo nella mischia. Non è detto, comunque, che resti insieme al confermato Storari. Sul fronte dei portieri disponibili ci sono diverse opzioni a disposizione di Casa Milan. A partire dal vice-Buffon, il brasiliano Neto, che resta una scelta da podio. Forse il gradino più alto potrebbe essere occupato, a sorpresa, da quello che ancora adesso resta il primo obiettivo bianconero. Si tratta del polacco Szczesny (27 anni) che ha difeso con grande bravura i pali della Roma di Spalletti nella scorsa stagione. Ma il club giallorosso non ha accettato di riscattarlo per 14 milioni di euro, la cifra che l’Arsenal (il club proprietario del cartellino) ha chiesto anche alla Juventus. La Juve, che ha raggiunto l’accordo con il portiere, è disposto a offrirne solo 4 perché Szczesny è in scadenza di contratto.

