Milan, tutti gli appuntamenti dell'estate

Un luglio pieno di impegni per i rossoneri: il raduno in attesa del sorteggio di Europa League e l'International Champions Cup

MILANO - Il mese di luglio vedrà parire ufficialmente la stagione 2017-2018 del Milan. La società ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le date dei prossimi impegni in previsione della tournée cinese e del terzo turno preliminare di Europa League, mentre continua a lavorare sul calciomercato.

L'ESTATE DEL MILAN:

3/4 luglio - Primi test. I giocatori svolgeranno test medici e atletici a Milanello in previsione del raduno generale

5 luglio - Raduno generale. Rosa convocata per il primo raduno, nazionali esclusi. Lo stesso giorno i tifosi potranno assistere al primo allenamento.

11 luglio - Prima amichevole. Lo stadio comunale Cornaredo ospiterà la prima amichevole: ore 19:00 contro il Lugano, in Svizzera.

14 luglio - Sorteggio e partenza. Attendendo notizie dal sorteggio per il terzo turno preliminare di Europa League, il Milan partirà per la tournée in Cina, dove prenderà parte alla International Champions Cup 2017.

18 luglio - Borussia Dortmund. Alle 13:20 (ora italiana) la prima partita importante, amichevole con i terzi classificati del campionato tedesco a Guangzhou.

22 luglio - Bayern Monaco. Alle 11:35 (ora italiana) il match contro l'armata allenata da Carlo Ancelotti a Shenzhen.

27 luglio - Sfida europea. Il Milan inizierà la propria avventura in Europa League, sfidando il proprio avversario nell'andata del terzo turno preliminare della coppa europea.

20 agosto - Prima giornata di Serie A. Inizia il campionato 2017/18.

3 agosto - Ritorno del terzo turno preliminare di Europa League.

27 agosto Seconda giornata Serie A. Il Milan giocherà la seconda partita di campionato per poi fermarsi per la pausa nazionali. In particolare, il 2 settembre gli Azzurri cercheranno di battere la Spagna al Bernabeu per guadagnarsi l'accesso diretto alla competizione, per poi sfidare Israele a Reggio Emilia il 5 settembre.

