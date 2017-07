Milan, migliaia di tifosi al raduno. E arriva Conti

MILANO - Grande entusiasmo a Milanello nel primo giorno di raduno del Milan. Cori, striscioni e bandiere per l'allenamento della squadra aperto al pubblico per l'occasione. Presenti anche gli ultrà della Curva Sud. Un bagno di folla che testimonia come la campagna acquisti portata avanti da Fassone e Mirabelli sia stata apprezzata dai supporter rossoneri.

BAGNO DI FOLLA A MILANELLO - FOTO

Milan, bagno di folla: tifosi entusiasti a Milanello

L'ultimo arrivo sarà Andrea Conti, la trattativa con l'Atalanta si è sbloccata. Domani pomeriggio il terzino classe 1994, reduce dall'esperienza con l'Under 21 all'Europeo, è atteso a Milanello per i test atletici mentre sono previste venerdì mattina alla clinica "La Madonnina" le visite mediche, superate le quali il giocatore firmerà il contratto con la sua nuova squadra. All'Atalanta, oltre a circa 20 milioni di euro, andrà il giovane Matteo Pessina. Domattina a Bergamo invece sono previste le visite mediche per Timothy Castagne: via libera dunque a Milanello per l'azzurro. Venerdì dovrebbe sostenere le visite di rito e già domani i primi test.

ENTUSIASMO ALLE STELLE - VIDEO