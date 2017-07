Fassone replica: «Caro Pallotta, pronti a un confronto sui bilanci del Milan e della Roma»

MILANO - Attraverso una intervista video sulla pagina Fb del club, è arrivata la risposta ufficiale del Milan alle accuse del presidente della Roma James Pallotta, che in una intervista a una web radio americana, aveva sollevato dubbi sull'operato economico e finanziario dei rossoneri. «Caro Pallotta, siamo pronti a un confronto sui bilanci del Milan e della Roma». E' questo il senso immediato della risposta che l' amministratore delegato del Milan, Fassone, ha dato al presidente della Roma: «Siamo sbalorditi per lo stile - afferma Fassone in un video su Facebook - e per il fatto veramente inusuale che un club attacchi in modo così diretto una consorella. Tra l'altro, quante imprecisioni...».

Pallotta attacca il Milan

«OGNI INVESTIMENTO E' CALCOLATO» - Nel suo intervento su Facebook Fassone risponde punto per punto a Pallotta, "sbalordito per lo stile, per il fatto che è veramente inusuale, almeno in Italia, che un club attacchi in modo così diretto e con questa terminologia una consorella, e per le imprecisioni contenute in queste dichiarazioni. Tutti - continua - sanno che la parte relativa al fondo cui fa riferimento il presidente Pallotta, e cioè il Fondo Elliott per finanziare l'acquisizione del club, è di 180 milioni su un valore complessivo che è di 740 milioni". "Non mi preoccupa tanto che il presidente non lo capisca, mi preoccupa di più quando lui fa l'accusa a qualcuno di perdere la testa", aggiunge Fassone spiegando che "ogni investimento fatto da un club come il nostro è calcolato, basato sul fatto che si pensa di ripianarlo e ripagarlo con i ricavi aggiuntivi che questo investimento farà. Lo pregherei di tenere in conto che i giocatori che abbiamo acquisito fino a ora sono giocatori che vanno ad asset della Società, che patrimonializzano la società, che danno un valore alla società". "I giocatori che abbiamo acquisito nella grande maggioranza sono giovani, di grandi prospettive, di grande potenziale e pensiamo ci diano risultati sul campo nel breve e risultati economici nel medio periodo", dice ancora Fassone rivolgendo a Pallotta "un invito quando lui vorrà, se vorrà, per confrontarmi sui bilanci miei e della Roma nel modo più trasparente possibile. Se devo imparare qualcosa sono disponibile a impararlo, ma le critiche fatte in questo modo un po' di fastidio me lo danno".

«SUI DEBITI MEGLIO IL FATTURATO DEL MILAN» - "Io non so come Pallotta possa pensare che gli stipendi del Milan un domani possano essere uguali ai ricavi. Tutto il nostro piano prevede che gli stipendi rimangano entro una soglia pari al 50-60% dei ricavi della società. Quest'anno è così". Marco Fassone replica così al n.1 della Roma, sottolineando che "il livello dell'indebitamento del club, e cioè di 120 milioni, rispetto al fatturato del club è straordinariamente migliore percentualmente di quello che ha la Roma che - ha continuato l'ad rossonero nel video sulla pagina Facebook del Milan -, essendo quotata in Borsa, ha un bilancio che è pubblico. Io non mi permetto minimamente di commentarlo ma chiunque può andare a vedere e verificare il livello di indebitamento".