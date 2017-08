Europa League, Milan-Craiova 2-0: rossoneri ai play off

Milan, che ovazione per Bonucci a San Siro MILANO - La serata perfetta, nonostante il caldo asfissiante. Il Milan centra la qualificazione al prossimo play off di Europa League senza affanni, avendo la meglio sul modestissimo Craiova per 2-0 (0-1 nella gara di andata). Di Bonaventura e Cutrone i gol.

Milan-Craiova 2-0: tabellino e cronaca

CHE FESTA A SAN SIRO - Circa 65 mila spettatori a San Siro di 3 agosto è un bel segnale, un record per una partita dei preliminari. Ai tifosi rossoneri questo Milan piace: coreografia e striscioni di apprezzamento per la dirigenza in curva sud, tanti anzi tantissimi applausi per Bonucci e Biglia prima della partita. I due nuovi acquisti rossoneri, non ancora in campo per motivi di fideiussioni, hanno sfilato sul prato verde di San Siro. Saluti e baci anche per Donnarumma da parte di tutti i settori, dopo la "favola a lieto fine" relativa al suo rinnovo di contratto. In tribuna anche il presidente di Premium Mediaset Adriano Galliani, ex ad del Milan.

Milan-Craiova 2-0: Bonaventura e Cutrone regalano i playoff di Europa League I PROTAGONISTI - Pochi gli spunti tattici offerti dal match. Troppo poco competitivo il Craiova per impensierire questo Milan voglioso di mettersi in mostra. Tra i migliori il nuovo acquisto Kessie, poi Bonaventura e Conti. Molto attento e reattivo Donnarumma su un paio di iniziative dei rumeni. Bravissimo anche Cutrone a trovare ancora una volta il gol grazie a una zampata da grande attaccante. Montella, in assenza di Montolivo e Abate (quest'ultimo non convocato come Antonelli, Paletta, Sosa e Bacca), concede la fascia di capitano a Zapata, in attesa di Bonucci, a San Siro «per aiutare la squadra da fuori il campo a passare il turno», le sue parole prima del match. Spazio nel finale anche per i nuovi acquisti André Silva, Calhanoglu e Borini.

SORTEGGIO - Venerdì 4 agosto a Nyon ci sarà il sorteggio per i play off dell'Europa League 2017-2018, che si giocheranno il 17 e il 24 agosto. Il Milan è testa di serie.