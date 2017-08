Calciomercato, Conti sponsorizza il ritorno di Ibra: "Ci servirebbe"

ROMA - Il tormentone sul futuro di Ibrahimovic è destinato a durare ancora molte settimane ma nelle ultime ore si stanno moltiplicando i segnali che portano a un clamoroso ritorno al Milan. L'ultimo iscritto in ordine di tempo al partito dei nostalgici è Andrea Conti che sogna di giocare al suo fianco a San Siro: "E' un grandissimo giocatore, non lo devo dire certo io - ha spiegato in un'intervista a Milan Tv - E' un campione che ha vinto tutto. Sarebbe di grande aiuto sicuramente". Lo svedese è alle prese con il recupero dopo l'infortunio al ginocchio e punta a tornare al 100% entro la fine del 2017. Nei giorni scorsi aveva disseminato qualche (involontario?) indizio social: i tifosi rossoneri non si sono fatti sfuggire il fatto che avesse scelto una maglia del Milan per comparire su una banconota svedese.

MIRABELLI: "IBRA? MAI DIRE MAI..."

IL PRIMO BILANCIO - Conti ha fatto anche un primo bilancio della sua nuova avventura: "Mi trovo molto bene con il mister e con i compagni. Con Montella mi sto trovando molto bene, perchè vuole i terzini molto alti. A me viene tutto molto più facile e spero di continuare così, migliorandomi sempre. Tutti danno consigli a tutti, soprattutto i più esperti ai più giovani. L'esordio a San Siro è stato molto emozionante, è stato incredibile giocare in un San Siro con così tanta gente".

L'ASSIST DI BORINI - Anche Fabio Borini ha aperto in maniera plateale all'approdo in rossonero di Ibrahimovic: "E' un grande campione, a chi non piacerebbe averlo come compagno? Si aggiungerebbe a una lista che ho alle spalle, come Totti, Gerrard, Terry... Sarebbe un'aggiunta niente male".