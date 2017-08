Milan, Li Yonghong in sede per il consiglio di amministrazione

ROMA - Ieri sera ha festeggiato con i giocatori a San Siro la vittoria sul Cagliari ma oggi è tempo di consiglio di amministratore per Li Yonghong che è arrivato in mattinata a Casa Milan. Il presidente ha visitato con la famiglia Mondo Milan, il museo rossonero. Il cda era convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo del primo semestre 2017. In sede è stato avvistato anche Alessandro Lucci, agente fra gli altri di Suso, che è stato protagonista dell'avvio di campionato con due assist e due gol, e attende il rinnovo di contratto.

President Li Yonghong together with his family visited the Red&Black headquarters today ????#weareacmilan #CasaMilan pic.twitter.com/GHQk8wNfs9 — AC Milan (@acmilan) 28 agosto 2017