Serie A Gattuso: «Questo Milan mi ricorda quello di Ancelotti»

MILANO - "Questo Milan è una squadra di qualità, mi ricorda gli anni con Ancelotti in panchina, quando ogni estate arrivavano giocatori di grande qualità, coi piedi buoni, e c'erano pochi incontristi". Alla vigilia del debutto da allenatore della Primavera rossonera, Rino Gattuso prova a tracciare un paragone fra la squadra di Vincenzo Montella e quelle in cui ha giocato negli anni trascorsi in rossonero. E, fra i nuovi acquisti, l'ex centrocampista promuove appieno quello di Frank Kessie: "Lui è molto più forte di me, fisicamente fa paura, io in campo mi trasformavo ma lui ha più qualità e gol". Musacchio e Calhanoglu lo hanno invece stupito per una richiesta. "Qualche tempo fa mi hanno chiesto una foto, gli ho risposto 'Ma che ce devi fare?' - ha raccontato Gattuso -. Non mi piace, io non sono nessuno. Ho vinto tanto? Sì, ma ci vuole culo. Io, infatti quando vedo Abbiati, gli bacio sempre il polpaccio", con cui il portiere fece una decisiva parata nella semifinale di Champions 2003.

