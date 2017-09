Serie A, Milan-Udinese 2-1: doppietta di Kalinic e Lasagna

MILANO - Montella voleva una risposta rabbiosa ed è stato accontentato. Forse non tanto nel risultato ma il Milan, nonostante un disorientamento iniziale durato 10 minuti, ha portato a casa un vittoria convincente: 2-1 sull'Udinese grazie a una spettacolare doppietta di Kalinic. I friulani, con qualche assenza di troppo, non hanno retto alla voglia di riscatto dei rossoneri, reduci in campionato dalla batosta dell'Olimpico contro la Lazio. I gol di Kalinic potevano essere tre, così come due quelli di Lasagna, autore del momentaneo pareggio, ma il Var ha annullato entrambe le marcature per fuorigioco. Decisioni corrette.

LE SCELTE - Difesa a tre confermata nel Milan con Calabria sulla destra al posto dell'infortunato Conti (rientrerà nel 2018), in attacco Suso accanto a Kalinic. In panchina André Silva e Calhanoglu, protagonisti in Europa League contro l'Austria Vienna. Nell'Udinese assenti Widmer e Perica per infortunio, oltre allo squalificato Pezzella. In attaco la coppia Maxi Lopez-Lasagna.

LA PARTITA - Primo brivido dopo dieci minuti: Lasagna porta in vantaggio gli ospiti ma l'arbitro Guida annulla il gol dopo consultazione del VAR. In effetti l'attaccante dell'Udinese era in fuorigioco. La risposta del Milan arriva al 19': sugli sviluppi di un angolo colpo di testa di Kalinic che finisce sul palo, sulla ribattuta tocco di Bonucci salvato sulla linea da Jankto. Era solo il preludio al vantaggio rossonero arrivato tre minuti più tardi: Kalinic lancia Calabria sulla destra, palla di ritorno rasoterra, tocco mancino e palla in rete. L'Udinese però reagisce e al 28' trova il pareggio: pessimo disimpegno di Romagnoli che serve Lasagna, il tiro dell'attaccante bianconero è imparabile e stavolta la posizione regolarissima. Prosegue però il botta e risposta tra le due squadre: passano ancora solamente tre minuti e Kalinic riporta il Milan in vantaggio. Corner di Suso, assist di testa di Kessié e il croato è il più lesto ad anticipare tutti sotto porta. La ripresa si apre senza cambi e il Milan parte subito forte; due buone occasioni nei primi 5 minuti del secondo tempo per Bonaventura, bravo in acrobazia, e Bonucci, anticipato di un soffio da Scuffet. L'Udinese prova a spingere alla ricerca del pareggio ma l'unica azione degna di nota è un colpo di testa pericoloso di Bajic entrato al posto di Max Lopez. L'ultima mezz'ora di gara è tutta rossonera: ci provano Rodriguez su punizione, Calhanoglu e Cutrone, entrati nel secondo tempo. Prima del fischio finale c'è tempo per la tripletta di Kalinic, ma come nell'occasione di Lasagna, il Var annulla per fuorigico, davvero millimetrico. Buona la prestazione di Suso e di Kessié, tra i più applauditi a San Siro, qualche leggerezza di troppo in difesa che per fortuna di Montella non ha pregiudicato il risultato finale.

PROSSIMI IMPEGNI - Visto il calendario, il Milan ha una buona occasione per avvicinarsi alla vetta della classifica, mercoledì nel turno infrasettimanale ospiterà ancora a San Siro la Spal, poi domenica andrà a Marassi per la partita contro la Sampdoria. L'Udinese invece sfiderà il Torino in Friuli mentre sabato prossimo giocherà all'Olimpico contro la Roma.

