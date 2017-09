Milan, Montella licenzia il preparatore atletico: «Non condivideva il mio nuovo piano»

MILANO - Piccola grande novità in casa Milan: il preparatore atletico Emanuele Marra non è più nello staff rossonero. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico Vincenzo Montella che ha spiegato la sua decisione su Twitter. «Dopo un'attenta analisi ho fatto le mie prime valutazioni e, tra le aree di miglioramento - spiega l'allenatore del Milan, reduce dalla sconfitta di Genova in casa della Sampdoria per 2-0 - ho individuato la preparazione atletica, per la quale ho deciso di avviare un nuovo piano che purtroppo non ha trovato la piena condivisione del mio collaboratore Emanuele Marra. Con Emanuele ho deciso, a malincuore, di interrompere il rapporto professionale. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni al mio fianco».

Ripartenza Milan. Ho pensato a lungo su come alzare l'asticella. Partiamo dalla preparazione atletica. pic.twitter.com/JwHedfdwny — Vincenzo Montella (@VMontella) 26 settembre 2017