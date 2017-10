Serie A Milan, Kalinic e Antonelli in dubbio per l'Inter

MILANO - In casa Milan tutti corrono verso il derby di domenica sera, un match che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Montella. Nell'unica sessione di venerdì, alla mattina, c'è stato ancora un lavoro personalizzato da parte di Kalinic e Antonelli. La squadra è stata divisa in 2 grupp e ha svolto attivazione muscolare, esercizi di tattica e partitella finale. Da segnalare, sempre a livello di singoli, la seduta di scarico per Zapata e Gomez, rientrati nella giornata odierna dopo gli impegni in nazionale. Ecco gli orari rossoneri della vigilia: la conferenza stampa di Vincenzo Montella sarà sabato alle 12.30, mentre nel pomeriggio si svolgerà la rifinitura.

