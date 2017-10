Milan, Mirabelli: «Io a Lisbona per Petkovic? Fantascienza»

MILANO - Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, smentisce categoricamente la notizia proveniente dalla Svizzera, secondo la quale lo stesso dirigente rossonero sarebbe andato a Lisbona non tanto per riaccompagnare a casa André Silva e Ricardo Rodriguez, quanto per prendere contatti con Vladimir Petkovic, ct degli elvetici ed ex allenatore della Lazio. Mirabelli, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha twittato: "Io a Lisbona per Petkovic? Fantascienza. E' grave solo pensarlo. Bando alle chiacchiere e tutti uniti per il derby di Milano".

Così dunque il ds rossonero ha ribadito ancora una volta la fiducia al tecnico Montella anche alla vigilia dell'importantissimo match contro l'Inter.