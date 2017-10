Milan, Tapiro d'Oro a Montella: «Mi porterà fortuna»

Milan, Montella via? Ecco tutti gli allenatori liberi ROMA - "Non vorrei aver fatto tutto questo per ricevere il Tapiro!". Vincenzo Montella ha accolto con il sorriso il Tapiro d'Oro che gli ha consegnato Valerio Staffelli dopo il pareggio con il Genoa che ha complicato la stagione del Milan e reso più precaria la posizione dell'allenatore. "Lo prendo molto volentieri e sono sicuro che mi porterà un po' di fortuna - ha detto Montella, nel servizio che andrà in onda stasera nel corso del programma satirico -. Stiamo giocando bene, di questo Milan cambierei i risultati ma non le prestazioni".

E quanto alle polemiche sulla Var per l'espulsione di Leonardo Bonucci, Montella ha aggiunto: "Ho chiesto soltanto un po' di chiarezza, se siamo in un mondo televisivo o lo siamo sempre oppure no. Però la Var ha risolto tanti nervosismi. Bonucci? È stato sfortunato, perché di solito si fa, si prende posizione coi gomiti. Lui è più alto - ha osservato Montella -, l'altro si è abbassato e lo ha preso".