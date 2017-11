Serie A Milan, Calabria salta anche il Napoli

Terzo infortunio in stagione per l'esterno che ha dato forfait in Under 21

MILANO - E' un momento no per Calabria. L'esterno del Milan ha subito il terzo infortunio della sua sfortunata stagione. Stavolta si tratta una distorsione alla caviglia, in passato ha dovuto fare i conti con affaticamento all'adduttore e un trauma facciale. Niente Under 21, niente Napoli alla ripresa del campionato. Da valutare il possibile rientro in Europa League, nella gara contro l'Austria Vienna. Montella conta di recuperare Bonaventura (quasi certo il rientro in gruppo già da domani), mentre per Biglia non si forzerà la mano.

