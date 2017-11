Milan, Mirabelli: «Napoli? Adesso abbiamo un'altra marcia»

MILANO - «Il Milan sta bene, abbiamo grande fiducia nei nostri ragazzi, sappiamo che il Napoli è una grande squadra e che dovremo mettere tutto e di più per fare un risultato positivo. Siamo comunque ottimisti perché in settimana si è lavorato abbastanza bene nonostante l'arrivo in ritardo di tanti nazionali». Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, commenta a Sky l'anticipo di sabato sera contro il Napoli capolista. «Ora abbiamo un'altra marcia - aggiunge il dirigente - rispetto a qualche tempo fa e speriamo di continuare così. Sia il Napoli che il Torino, che incontreremo dopo, sono due ottime squadre, ma abbiamo fiducia sulla nostra formazione che sta lavorando bene. In mezzo a questi due impegni avremo anche la partita con l'Austria Vienna, crocevia dell'Europa League. Contiamo di chiudere giovedì il discorso qualificazione, dobbiamo metterci il massimo impegno perché per noi quello europeo è un percorso molto importante». Contro il Napoli esclusi dai convocati Calhanoglu e Calabria per problemi fisici.

