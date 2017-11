Serie A, il Milan è sicuro: «Suso ci sarà contro il Torino»

MILANO - Sospriro di sollievo in casa Milan. L'infortunio di Suso, rimediato durante la gara contro il Napoli, non è grave. La spagnolo non salterà lo scontro diretto con il Torino a meno di ricadute impreviste. "Suso sta recuperando velocemente dalla contusione al gluteo. Oggi non si è unito al gruppo in via precauzionale, ma sarà a disposizione nei prossimi giorni e penso per la partita di domenica", ha confermato il il dottor Melegati al sito ufficiale rossonero. Leggera influenza per Romagnoli (tornerà in gruppo a stretto giro), mentre Rodriguez ha recuperato completamente. Durante l'allenamento si è fermato Abate a causa di risentimento al tendine d'Achille.

