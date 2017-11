Milan, Berlusconi in sostegno dei proprietari cinesi: «Hanno sempre rispettato gli impegni»

MILANO - Silvio Berlusconi si schiera con Yonghong Li. Dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla solidità economica del progetto cinese per il Milan, e in seguito all'articolo del New York Times e alle indiscrezioni giunte dalla Spagna sulle perplessità dell'Uefa, l'ex presidente rossonero attraverso Twitter spezza una lancia in favore dei nuovi acquirenti:

«Per cedere il Milan, Fininvest si è affidata ad advisor, studi legali e banche di livello internazionale. Gli acquirenti cinesi hanno sempre rispettato puntualmente gli impegni presi e un fondo importante come Elliott ha ritenuto di poter garantire loro un prestito rilevantissimo».

