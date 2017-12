1 di 6 Successiva

MILANO - Momento difficile in casa rossonera dopo la sconfitta del Milan al Meazza contro l'Atalanta. Musi lunghi e preoccupazione, nemmeno il ritiro deciso una settimana fa è riuscito a dare alla squadra la scossa che Gattuso si aspettava. In un editoriale pubblicato alla vigilia di Natale sul sito ufficiale, la società ha analizzato la situazione in 5 punti. Eccoli: