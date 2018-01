Pato: «Sento spesso Galliani e Berlusconi. Chiamata dal Milan? Ci penserei»

ROMA - Il cuore di Pato batte sempre per il Milan. L'attaccante 27enne brasiliano, attualmente al Tianjin Quanjian, ha parlato dei contatti ancora vivi con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi e non ha escluso un possibile ritorno al Milan: «Quel club è la mia casa, la prima squadra dove ho giocato fuori dal Brasile, che mi ha dato la possibilità di vincere, giocare in Europa e con grandi campioni. Resto un grande tifoso rossonero. Sento sempre Galliani e Berlusconi su Whatsapp, oggi c'è una nuova proprietà, ma spero che resti sempre grande. Sto bene in Cina ma se arrivasse una chiamata dal Milan o da un altro club in Europa ci penserei».