Milan, Gattuso: «Chievo partita trappola. Rinnovo? Vivo alla giornata»

ROMA - «Non penso a quello che sto facendo, devo continuare il lavoro che ho iniziato tre mesi fa, dare convinzione ai ragazzi ogni giorno, convincerli che siamo una squadra forte. Vivo alla giornata, non faccio tabelle e se oggi sono arrivati i risultati è perché ho dei ragazzi eccezionali che stanno dando tutto». Rino Gattuso non si cura troppo dei complimenti ma sotto la sua guida il Milan è rinato. C'è l'amarezza per l'eliminazione in Europa League contro l'Arsenal «ma sono due partite che ci hanno fatto bene, ci hanno fatto respirare un'aria diversa e capire che dobbiamo migliorare ancora come mentalità ed esperienza. L'obiettivo è ricordarsi queste due serate, abbiamo vissuto qualcosa di bello e vogliamo fare ancora questo tipo di partite». Domani c'è il Chievo, «non abbiamo la brillantezza di ripartenza ma la stanchezza non deve essere un alibi. Domani c'e' da fare uno sforzo mentale e fisico e non andare alla ricerca di alibi, c'è da martellare, martellare e martellare. È una partita trappola. Hanno una classifica che non gli appartiene ma si conoscono benissimo perché sono insieme da anni. Poi il fatto che a San Siro non abbiano vinto mi preoccupa, dobbiamo fare di tutto per vincere. È cruciale vincere prima della pausa».

MOVIOLA IN EUROPA - «Secondo me è giusto che ci sia il Var anche in Europa, se c'è uno strumento che funziona non capisco perché avere degli arbitri fermi su una linea». Rino Gattuso invoca la Var anche nelle coppe, specie dopo quanto accaduto a Londra con l'Arsenal, con un rigore assegnato ai Gunners dall'addizionale dopo la simulazione di Welbeck. «E' molto meglio il Var che delle persone ferme per 90-95 minuti - aggiunge - Quelle stesse persone possono vedere la partita dietro un monitor, la tecnologia è meglio dell'occhio umano». (In collaborazione con Italpress)