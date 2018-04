Milan, Gattuso: «Pogba? Andrei a prenderlo a piedi»

ROMA - Gennaro Gattuso non vuole preoccuparsi delle eventuali sanzioni che la Uefa comminerà al Milan per il Settlement Agreement dopo l'incontro avvenuto oggi a Nyon. '«Non si sono ancora espressi - sottolinea l'allenatore del Milan -, non sappiamo ancora la loro decisione. Non mi risulta che per ogni acquisto dovremo fare una cessione. Io faccio il tecnico, né l'amministratore delegato, né il direttore sportivo. Posso assicurare che a livello organizzativo non manca nulla e qui nessuno muore di fame. Ho già detto che arriveranno tre o quattro giocatori e che non ci saranno rivoluzioni''. Sull'identikit dei giocatori desiderati da Gattuso, il tecnico scherza: «Pogba andrei a prenderlo a piedi. Mi piace Mandzukic? Sì, ma anche Cristiano Ronaldo e Messi. Mi piacciono i giocatori forti e quelli che possono darmi alternative. Sappiamo su cosa andare, i ruoli li so.

LA CORSA ALL'EUROPA - Il Milan è in crisi di risultati, non vince da un mese. «Ma la squadra è viva, c'è un po' di stanchezza ma è normale, siamo a meno di un mese dalla fine del campionato. Ora dobbiamo giocare da squadra, avere grande mentalità. Per l'Europa dobbiamo guardarci dall'Atalanta ma non solo, serve voglia di combattere, mettere una pezza dove non arriva il compagno, non possiamo rimanere fuori dall'Europa. Dobbiamo pedalare e guardare partita dopo partita: domani c'è il Benevento, non hanno nulla da perdere, dobbiamo entrare in campo con furore e voglia. Dobbiamo fare risultato e raggiungere gli obiettivi che tutti si aspettano».

