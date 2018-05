Falcao: «Onorato dell'interesse del Milan, un grande club»

ROMA - Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento del Milan per Radamael Falcao, nell'ottica di un eventuale scambio con Andrè Silva. L'attaccante, dal ritiro con la nazionale colombiana non smentisce la notizia, anzi. "Ho letto e sentito dell’interesse del Milan - dice Radamael Falcao a Premium Sport - è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile, e so che i rossoneri sono la seconda società in Europa per Champions vinte. Al momento sono sotto contratto col Monaco (fino al 2020 ndr) e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia il calcio italiano". Gli scogli da superare però non sono pochi, su tutti il ricco stipendio da 10 milioni l'anno che il colombiano dovrebbe ridursi per approdare al Milan".