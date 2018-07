L'ultimo bluff di Li. Elliott dice basta

MILANO - Li Yonghong si è giocato l’ultimo bluff e così, a meno di clamorosi ribaltoni, si è giocato pure il Milan. Dopo aver fatto sapere più volte - l’ultima venerdì sera, tramite i soliti canali… - di avere già pronti i 32 milioni di euro da restituire a Elliott, alla riprova dei fatti e a ridosso della scadenza della mezzanotte di ieri, di versamenti non c’è mai stata traccia. Con le banche asiatiche ed europee chiuse da tempo è difficile immaginare colpi di coda al fotofinish. Si dice, però, che Mr. Li abbia preparato l’ennesimo piano di riserva, ovvero produrre un documento che attesterebbe l’invio del denaro per la giornata di lunedì, addebitando a problemi tecnici il mancato rispetto della scadenza.

POCHI GIORNI - Quel documento, però, non avrebbe alcuna effettiva consistenza o valenza. E, stando a quanto filtra, da parte di Elliott non c’è più alcuna disponibilità ad andare incontro all’uomo d’affari cinese. Insomma, la pazienza è comprensibilmente e da tempo esaurita, tanto che già lunedì il fondo americano farà scattare la procedura per l’escussione del pegno, allo scopo di assumere il prima possibile il controllo del Diavolo. La previsione è che, nel giro di pochi giorni (mercoledì?), dal Lussemburgo dovrebbe arrivare il via libera. A quel punto, verrà convocato d’urgenza un Cda del Milan per ratificare che, da quel momento in poi, sarà Elliott a prendere a gestire il club. Tutto già scritto allora? Beh, l’unica turbativa potrebbe essere un contenzioso scatenato da parte dello stesso Li Yonghong, che, fino all’ultimo, le proverà tutte per non rimanere senza più niente in mano. Il rischio, però, sembra più che altro un allungamento dei tempi, non che possa cambiare qualcosa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola