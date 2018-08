Milan: Paolo Maldini a un passo dal ritorno come dirigente!

MILANO - Una notizia clamorosa scuote la domenica di calciomercato. Il Milan è pronto a riabbracciare Paolo Maldini che tornerà in società. Un altro, grande colpo per Leonardo ed Elliott che hanno voluto fortemente il ritorno in rossonero dell'ex capitano che in carriera ha vinto tutto con una sola maglia addosso. L'annuncio ufficiale verrà dato oggi, insieme al ruolo che Maldini ricoprirà in società. Si parla di club manager, vicepresidente o direttore sportivo. Dopo il ritorno di Leonardo a Casa Milan, ora è il turno di Maldini. La nuova società americana riporterà dunque a casa una delle bandiere più grandi della storia del Diavolo. Un colpo vero e proprio se si considera che lo stesso Paolo Maldini aveva detto no a Yonghong Li due anni fa attraverso una lettera molto dura. Evidentemente il grandissimo ex esterno rossonero si fida molto di più di questo nuovo corso americano.

Red and Black ?? my favorite colors Un post condiviso da Paolo Maldini (@paolomaldini) in data: Ago 4, 2018 at 11:19 PDT