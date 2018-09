Gattuso: Conte? Dirigenza Milan tutta con me

ROMA - Il Milan non decolla e le voci si rincorrono. Si parla di Antonio Conte e Rino Gattuso sa che ci sta, che fa parte del calcio e del mestiere dell'allenatore, ma sa anche che per allontanare certe indiscrezioni l'unica strada e' far parlare il campo. "Io non posso pensare al fantasma di Conte o a chi arrivera' - ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo -. Io devo fare il mio lavoro, sono un dipendente e provo a fare il mio mestiere con professionalita'. Le scelte le faccio io, il primo responsabile sono io, se non arrivano i risultati e' giusto che la societa' prenda le sue decisioni, ma in questo momento io sento la fiducia dei giocatori e della societa', lavoro con grande impegno, poi quello che succedera' lo vedremo".

Caputo e Terracciano fermano il Milan

SASSUOLO IMPEGNO DIFFICILE - "Domani giochiamo contro una squadra in stato di grazia che esprime un buon calcio, i numeri dicono che e' la squadra piu' vicina alla Juve in questo momento. Sara' una partita molto difficile, il Sassuolo sta esprimendo un grandissimo calcio". Non e' un momento semplice per i rossoneri e il pareggio di Empoli ha lasciato tanta amarezza, ma "Ringhio" smentisce sfuriate negli spogliatoi del Castellani e precisa. "La settimana scorsa non ero arrabbiato, ma e' chiaro che se perdi Higuain prima della partita un po' di nervosismo puo' arrivare visto che e' un giocatore importante - spiega Gattuso -. A Empoli non ho detto parole pesanti ai miei giocatori, non ho detto nulla, stiamo pagando a caro prezzo gli errori, dobbiamo essere piu' bravi sottoporta ma non ho fatto alcuna scenata".

DIRIGENZA VICINA, SONO CONTENTO - "Sono contento perche' tutta la societa' mi fa sentire a mio agio, quando parliamo ci diciamo le cose senza scorciatoie e sono soddisfatto di questo", ha proseguito Gattuso parlando del rapporto con i dirigenti, con Maldini e Leonardo, sempre presenti e vicini alla squadra."Vorremmo qualche vittoria in piu', c'e' tanta delusione, c'e' sempre qualcosa che si puo' migliorare, ma le prestazioni ci sono e dobbiamo continuare su questa strada cercando di limare qualche errore di troppo".

HIGUAIN E CUTRONE, BISOGNA VALUTARE - "Borini ha un problema alla caviglia, stamattina ha fatto la risonanza, qualcosa ci inventeremo. Higuain ha ancora un po' di fastidio. Rischiare un giocatore e poi perderlo per uno o due mesi...L'ultima parola la dira' lui, ma se non sta al 100% e' inutile fare delle prove. Anche Cutrone non sta benissimo al 100%, bisogna valutare bene, lui e' da ammirare perche' vuole esserci a tutti i costi, perde 3/4 ore a Milanello tutti i giorni per curarsi, dobbiamo ripartire da questa mentalita'. Apprezzo molto quello che fa Patrick e da lui in campo mi aspetto la voglia e l'energia positiva che mette sempre, ma come per Higuain non voglio correre rischi, bisogna valutare bene". (in collaborazione con Italpress)