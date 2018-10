Milan, Gattuso: «Ibrahimovic protagonista a 37 anni, ma ora parlo dei miei»

CARNAGO - "Faccio gli auguri di buon compleanno a Zlatan. Ha avuto un infortunio importante a 37 anni, ma è riuscito a tornare grande protagonista in America. Dico solo questo perché parlo solo dei giocatori che alleno, non so se le voci sono vere". Così il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, sulle indiscrezioni di mercato in merito al presunto possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Adesso il numero 9 del Diavolo è Gonzalo Higuain e a Gattuso va benissimo così. "Ha qualità incredibili - dice ai microfoni di Sky Sport 24 -, meno fisicità di Ibra, ma è un ragazzo che riesce a fare movimenti importanti e a mettere grandissima qualità quando è in campo. A livello caratteriale Zlatan è molto più stressante, Higuain riesce a scherzare e a sdrammatizzare negli allenamenti, Ibra mette tensione, vuole sempre tutti sul pezzo, hanno un modo diverso di gestire e interpretare gli allenamenti".



OLYMPIACOS FORTE - "Quella contro l'Olympiacos sarà una partita molto impegnativa, è una squadra che negli ultimi anni è stata in Europa più di noi, giocano un calcio offensivo, bisognerà fare una grande prestazione, è una partita molto importante per la nostra classifica, ma sarà molto impegnativa". Così il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport 24 e alla vigilia del match di domani contro la formazione ateniese in Europa League. Con il Sassuolo è arrivata una vittoria convincente, in quella che per alcuni è stata la partita della svolta. "Questo bisogna dimostrarlo in campo - dice Gattuso -, abbiamo fatto una buona prestazione, anche se abbiamo sofferto all'inizio. Anche quando non vincevamo abbiamo sempre espresso un buon calcio, ma dobbiamo avere continuita' di rendimento nell'arco dei 90 minuti".



SITUAZIONE INFORTUNATI - Tornando all'Olympiacos Gattuso fa il punto sull'infermeria e annuncia: "Cambieremo qualcosa in formazione, non come abbiamo fatto con il Dudelange, ma qualche novità ci sarà. Abbiamo avuto l'ok per avere Conti in gruppo, ma sappiamo che deve ancora lavorare tanto, averlo con noi però è un segnale importante. Caldara è ancora indisponibile per la pubalgia, mentre Higuain sta bene, Cutrone ha qualche problema alla caviglia, si allena con continuità anche se con un po' di fastidio e anche Borini sta meglio".