Milan, Paquetà ha sposato la bella Maria Eduarda Fournier

ROMA - Dopo aver sposato il rossonero, Paquetà compie un ulteriore passo nella sua vita e sposa la sua compagna. Il 21enne centrocampista brasiliano, acquistato dal Milan per 35 milioni, sbarcherà in Italia nella sessione di mercato invernale. Ma non arriverà da solo a Milano: con lui i tifosi attendono anche la bellissima Maria Eduarda Fournier, da oggi moglie dell'ex Flamengo. A dare l'annuncio delle nozze è stato proprio il calciatore attraverso il suo profilo Instragram, dove ha postato una loro foto corredata da una romantica dedica: «Ti sceglierei altre 100 volte, saremo insieme fino all'infinito e oltre». Parole dolci, che in ambito calcistico farebbero sognare qualsiasi tifoso: e chissà che i rossoneri non sperino di sentirselo dire, magari dopo qualche trofeo vinto insieme.