Ibrahimovic apre al ritorno: «Il Milan mi piace e c'è interesse»

ROMA - Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel campionato italiano e, più nello specifico, con la maglia del Milan è uno dei temi più gettonati in queste ultime settimane. Ritrovata la continuità in Mls con i Los Angeles Galaxy, sia a livello di minutaggio che di prestazioni e gol (22 in 27 partite), dopo il grave infortunio subito a Manchester con lo United, al fuoriclasse svedese è tornata la voglia di "grande calcio". L'ultima conferma arriva dallo stesso diretto interessato, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair:

Zlatan, un viaggio dove comincia il mito: alcune tavole del libro in esclusiva

«Torni al Milan? C’è interesse. Però starei bene anche un altro anno qui a Los Angeles. Che il Milan mi piaccia non è un segreto. Ci ho passato due anni molto belli e non avrei voluto andarmene ma, come racconto nel libro, mi hanno “forzato” ad andare a Parigi. Abbiamo vinto, sono diventato capocannoniere, un ottimo club, un’atmosfera fantastica. E c’era la vecchia guardia. Giocatori incredibili con cui ho avuto la fortuna di giocare e vincere. E so cosa significa vincere in Italia. Vincere è tutto. Ci sono riuscito con i tre più grandi club d’Italia, la Juve, il Milan e l’Inter. Al Milan mi hanno trattato bene: arrivavo da Barcellona dove avevo vissuto la tristezza e a Milano mi hanno restituito il sorriso. Volevo sdebitarmi». Quindi ci va al Milan o no? «Non dico no e non dico nemmeno sì. Vedremo…».