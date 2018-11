Milan, Reina:«Higuain ha fame, quando tornerà vedrete...»

MILANO - "Quando sei abituato a giocare sempre è un ruolo che ti tocca accettare, è diverso, ma come un ottimo professionista sto dando il massimo negli allenamenti, anche per far crescere Gigio, dargli una mano e farlo diventare ancora più forte". Così, ai microfoni di Sky Sport 24, il portiere del Milan, Pepe Reina, sul suo ruolo da vice-Donnarumma. "Per lui è arrivato il momento di avere regolarità e di sbagliare il meno possibile per dare alla squadra tanti punti, il suo mestiere è quello e siamo qui per dargli una mano. Non va dimenticato che stiamo valutando un ragazzo di 19 anni come uno che è da tanti anni nel calcio, bisogna essere tutti equilibrati", ha aggiunto lo spagnolo che dopo gli anni con Sarri adesso è allenato da Gattuso.





SARRI E GATTUSO - "Sta andando più veloce rispetto a Sarri che è venuto fuori dal basso, ha vissuto tante domeniche difficili nella sua carriera e poi si è dimostrato un grandissimo allenatore di grandissimo valore. La personalità di entrambi è simile, gente umile, lottatori, persone così tirano fuori sempre il meglio", dice Reina che al Milan ha ritrovato Gonzalo Higuain.



HIGUAIN - "Ha qualche problemino alla schiena, quando tornerà pienamente in forma sono sicuro che, con la fame che sta dimostrando ogni giorno, non ci sarà più spazio per chi ha dubbi e non parla bene di Higuain. Lui è tra i più forti attaccanti al mondo non solo in Italia, adesso tocca a lui darci una mano per arrivare agli obiettivi che ha la squadra", spiega Reina, che però, ha un'altra cosa da sottolineare. "Il gruppo è più forte di qualsiasi giocatore, allenatore e dirigente, la squadra vince e perde insieme, stiamo vivendo momenti di difficoltà con tanti infortuni, ma se li superiamo diventiamo ancora più forti".



SCUDETTO - Con il Napoli ha sognato di togliere il tricolore alla Juventus, ma alla fine non c'è riuscito e Reina teme che anche per quest'anno non ce ne sarà per nessuno. "Secondo me lo scudetto, mi dispiace dirlo, ha solo una favorita, l'anti-Juve, come dicono tutti, è solo la Juventus che se sta bene vince il campionato ad aprile. Il mio obiettivo con il Milan? Arrivare tra l prime 4 e vincere qualche coppa".