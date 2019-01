Milan, Rivaldo accoglie Paquetà: «Te lo meriti, farai grandi stagioni»

MILANO - C'è grande fermento nell'ambiente rossonero per l'arrivo di Lucas Paquetà. Il nuovo acquisto del Milan è stato presentato ieri alla stampa e potrebbe già esordire nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma sabato a Marassi. Grande entusiasmo anche tra i tifosi che hanno accolto il brasiliano a Casa Milan. Notevole anche la partecipazione dei fan milanisti sui social con tanti messaggi di benvenuto per l'ex attaccante del Flamengo.

PRESENTAZIONE SOCIAL - Il Milan ha sfruttato al meglio i propri canali social per accogliere Paquetà. Con un videomessaggio, il brasiliano ha inaugurato il nuovo profilo Facebook dei rossoneri in lingua portoghese. Inoltre, su Facebook, Twitter e Instagram, il Milan ha pubblicato una serie di messaggi di benvenuto a Paquetà di ex calciatori brasiliani che hanno militato in rossonero. Tra questi Dida, Serginho, Kakà (idolo dello stesso Paquetà), Altafini e Roque Junior. Per ultimo è arrivato quello di Rivaldo che ha rivolto al connazionale l'auspicio di un grande futuro al Milan.

IL MESSAGGIO DI RIVALDO - "Congratulazioni per il tuo trasferimento al Milan, te lo meriti per tutto quello che hai fatto in Brasile. Adesso inizia una nuova vita per te. Stai entrando in uno dei migliori club del mondo dove ho avuto la fortuna di giocare, insieme a tanti brasiliani. Ora è il tuo turno e sono sicuro che farai grandi stagioni. Il Milan è una famiglia dove qualsiasi giocatore vorrebbe giocare. Un grande abbraccio, che Dio ti benedica." Queste le parole di Rivaldo per Paquetà.

Era il 2002 quando il fuoriclasse carioca venne acquistato dal Barcellona dopo la conquista del Mondiale con il Brasile. Un colpo di mercato clamoroso quello messo a segno da Galliani non ripagato però sul campo. Rivaldo, infatti, ha disputato una sola stagione con il Milan con sole 22 presenze e 5 gol nell'annata della vittoria della Champions League a Manchester contro la Juve. Il 28 settembre 2003 la rescissione del contratto e il ritorno in Brasile al Cruzeiro prima dell'esperienza in Grecia con l'Olympiakos. I tifosi rossoneri sperano ovviamente in un epilogo diverso con Paquetà.