Reina: «Il Milan deve tornare dove merita. Orgoglioso di aver giocato con il Napoli»

MILANO - Passato e presente calcistico nell'intervista concessa da Pepe Reina a Sky Sport per i "Signori del Calcio." Il portiere rossonero, non presente per infortunio nell'elenco dei convocati del Milan per il match contro il Napoli, ha parlato delle precedenti esperienza con Liverpool e Napoli per poi rilanciare le ambizioni di un Milan che deve ritrovare un posto tra le grandi del calcio.

LA PREMIER IL CAMPIONATO PIU' BELLO - "Secondo me la Premier e' il campionato piu' bello - esordisce Reina - E' quello in cui mi sono divertito di piu', quello sicuramente piu' competitivo in questi giorni. Sicuramente e' stato il momento sportivo piu' bello, il picco piu' alto della mia carriera. In Premier solo l’atmosfera che ti faceva essere felice. Giocare ad Anfield ogni 15 gironi era assolutamente una goduria come calciatore e noi ci sentivamo più forti " Non mancano però i rimpianti nell'esperienza con i Reds: "Non aver vinto la Premier con il Liverpool in 8 anni e' una ferita che brucia, pero' la Champions del 2007 (persa proprio contro il Milan) brucia di piu'."

ORGOGLIOSO DEL NAPOLI - "La scelta di andare a Napoli e' stata un po' forzata - confessa il portiere - Prima di quell'estate sono stato vicinissimo al Barcellona. Sono stato orgogliosissimo di aver difeso la porta del Napoli, mi sono divertito tantissimo. Lì hanno un pubblico incredibile, di vero cuore e una squadra che anno dopo anno ha fatto sempre meglio" Poi un accenno a Sarri e Benitez, i suoi due allenatori in maglia partenopea: "Ogni anno in campionato ci siamo migliorati. Il primo anno abbiamo vinto la Coppa Italia con Benitez, e poi in campionato con Sarri negli anni successivi non solo si faceva un calcio spettacolare, ma anche competitivo."

GLI OBIETTIVI DEL MILAN - Nonostante il ruolo di portiere di riserva, Reina si sente coinvolto nel nuovo corso milanista e ribadisce le ambizioni dei rossoneri: "La storia del Milan pesa. Pesa perche' ha fatto sempre bene, ma oggi la realta' sportiva e' un'altra e tocca a noi portare il Milan dove merita di essere. Bisogna lavorare sodo per poter rifare ancora una volta la storia del Milan."