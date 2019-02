Suso: «La Champions per il Milan è un obiettivo non un sogno»

MILANO - "Il Milan deve stare sempre in Champions, è più un obiettivo che un sogno", la pensa così Suso. Intervistato da Sky Sport, l'attaccante del Milan ribadisce l'importanza della qualificazione in Champions League per i rossoneri di Gattuso, del quale, Suso sottolinea i meriti in una stagione tra alti e bassi.

LA CHAMPIONS - Il Milan manca dalla competizione dalla stagione 2013-14, troppo per un club che ha fatto la storia del calcio. Ne è convinto anche Suso: "Il Milan deve stare sempre in Champions, quando parli di questa società pensi alla Champions. È più un obiettivo che un sogno, la storia dice che questa società deve giocare questa coppa."

I MERITI DI GATTUSO - Nonostante le difficoltà incontrate nella prima parte della stagione, il Milan è riuscito sempre a mantenere un posto tra le prime della classifica. Merito, per Suso, anche di Gattuso: "L'allenatore è molto importante per questa squadra, mi ha dato tanto e anche io ho dato tanto a lui. Ci sono stati dei momenti di difficoltà con tanti infortunati, ma lui è riuscito a mantenere il livello della squadra sempre molto alto.Magari, in queste ultime partite, il gioco non è così bello come prima, ma siamo molto competitivi. Siamo compatti, uniti e questo fa la differenza contro le grandi squadre."

PIATEK E PAQUETA'- Inevitabile un accenno a Piatek e Paquetà. Alla stregua di Gattuso e di altri compagni di squadra, anche Suso elogia i nuovi acquisti rossoneri ma invita alla prudenza nei giudizi affrettati: "Paquetà e Piatek sono grandissimi calciatori, ci aiuteranno tanto. Ma bisogna andarci piano, tanti giocatori hanno fatto bene all'inizio e poi sono calati."

KAKA' L'IDOLO DI SUSO - Come Paquetà anche Suso cita Kakà come riferimento del Milan del passato: "il Milan ha avuto tanti giocatori importanti. Mi è sempre piaciuto Kaka, ricordo quel gol contro il Manchester quando si portò avanti la palla con la testa. Ricordo che guardavo la partita a casa con mio papà."

