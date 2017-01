Napoli, la maglia bianca porta ancora fortuna: ecco la quarta vittoria

NAPOLI - Non sembrano esserci più dubbi. L'amuleto del Napoli per quest'anno è la maglia bianca. L'avevamo già scritto sul Corriere dello Sport-Stadio il 20 dicembre scorso, questa sera contro la Sampdoria al San Paolo l'ennesima conferma. La squadra di Sarri è riuscita nella rimonta e ha conquistato la sua quarta vittoria in bianco.

Gabbiadini inizia la rimonta, conclude Tonelli: Napoli-Sampdoria finisce 2-1

BILANCIO A COLORI - Il bilancio stagionale, visto a colori, parla chiaro: 4 vittorie, 1 pareggio e zero sconfitte in completo bianco, una vittoria, un pareggio e zero sconfitte in nero e 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte in azzurro. Dopo l'exploit in giallo di Benitez, ora a Napoli va di moda il bianco di Sarri.

LA VITTORIA (IN BIANCO) CONTRO LA SAMP