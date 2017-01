Napoli saluta Maradona: «Bentornato Diego» a ogni fermata

NAPOLI - E' il "Blue Monday", ma non per Napoli. Altro che giornata più triste dell'anno, per la città è forse quella più bella: Maradona è qui e stasera sarà sul palco del San Carlo per lo spettacolo 'Tre volte Dieci' di Alessandro Siani. Stamattina i napoletani si sono quindi svegliati con un sorriso. E hanno trovato un messaggio per il loro campione a ogni fermata dei bus e sui video nelle stazioni di metro e funicolari: «Bentornato Diego».

L'iniziativa è dell'Azienda Napoletana Mobilità di Napoli (Anm): «Idolo di intere generazioni e figura carismatica che mette d'accordo tutti - si legge in una nota dell'azienda - l'omaggio al Pibe, concordato con l'assessore alla Mobilità Mario Calabrese e il Presidente della Commissione Mobilità Nino Simeone, è un atto spontaneo e sentito che crediamo interpreti il sentimento diffuso di orgoglio di tutti i napoletani con i quali l'Azienda ha voluto condividere anche questo momento».

