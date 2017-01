Real Madrid, psicosi infortuni: Modric, 10 giorni stop. Marcelo salta il Napoli

ROMA - Il 15 febbraio si avvicina. Manca poco ormai alla supersfida per gli ottavi di Champions League al Bernabeu, Real Madrid-Napoli. Come ci arriverà la squadra di Zidane? Nella Liga è primo in classifica, però i problemi non mancano. A lanciare l'allarme è il quotidiano Marca, molto vicino al pianeta Real: Contro il Malaga hanno alzato bandiera bianca per problemi muscolari Marcelo al 25' e Modric al 78'.

Oggi i due calciatori si sono sottoposti ai test per capire l'entita dell'infortunio:ha accusato un sovraccarico all'adduttore della gamba destra e potrebbe tornare in campo tra circa 10 giorni, quindi per ildovrebbe essere a disposizione. Peggio è andata a: il brasiliano ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro e starà fuori almeno un mese. Salterà di sicuro la sfida di

Tutto sulla Champions