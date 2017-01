Napoli: 3.917 posti per il Real Madrid. Parte la corsa per i biglietti Champions

NAPOLI - Testa e cuore: perché Madrid è vicina, è un richiamo prepotente che scuote, è un desiderio folle che fa vibrare. Ore 10, si (ri) comincia: e sarà come giocarsela un po’ anche con il destino, perché parte la prevendita per il Bernabeu, saranno «appena» 3.917 posti liberi, un terzo delle richieste, e dunque si vivrà nel tormento, oltre che nell’estasi. Buongiorno, Napoli: che si metterà in fila dinnanzi ad un computer, poi cliccherà e si affiderà alla sorte, sperando di riuscirci. Il botteghino virtuale apre di buon’ora, alle dieci, ed in teoria chiuderà sabato alle 18: c’è (chiaramente) il sospetto che si faccia prima, perché la febbre è alta, la domanda è impressionante. Coppa Italia, striscioni per i terremotati: «Calciatori, devolvete l'1%» Ci sarà posto nei terzo e nel quarto anello Fondo Norte del «Santiago Bernabeu», si pagherà dai 65 agli 80 euro, a cui aggiungere la commissione, saranno biglietti nominativi, ovviamente. Ma intanto c’è chi si è portato avanti con la propria missione, provvedendo ad acquistare biglietti direttamente da tifosi del Real Madrid, titolari di tessere e dunque di prelazioni: la società spagnola ha provveduto a diramare un comunicato ufficiale sul proprio sito, nel quale si riserva il diritto di vietare l’ingresso ai sostenitori azzurri in settori che siano diversi da quelli riservati agli ospiti. E’ ansia collettiva, ovviamente. La vendita libera del Real Madrid inizierà domattina, alle dieci, e i vari messaggi sparsi in questi giorni cercano anche di evitare che i fans del Napoli cerchino di acquistare i ticket destinati alla tifoseria spagnola. Ma ci sono già quattro charter pronti ed altri in fase di allestimento: alla fine, saranno circa diecimila i napoletani al Santiago Bernabeu, qualcuno disposto a correre il rischio di restare fuori, di dover riparare in qualche pub. Però vogliono esserci.

