L'agente: «Hamsik sta bene, Napoli-Juve la giocherà»

NAPOLI - «Marek sta bene, è uscito solo per crampi e con la Juve in Coppa ci sarà». Parola di Martin Petras, procuratore di Hamsik, intervenuto a Radio Crc. «Il Napoli ha dominato la Juve e Hamsik non vedeva l’ora di giocare - continua Petras - Lui aspetta sempre la partita con la Juventus, è un appuntamento particolare per Marek. In coppa Italia sarà una partita diversa, ma il Napoli proverà a passare il turno».

HAMSIK: MERITAVAMO DI VINCERE

«La sostituzione? Ha avuto solo i crampi ed ha chiesto il cambio perché ha speso molto a livello fisico e mentale, ma tranquillizzo tutti, fisicamente sta bene e può giocare mercoledì poi toccherà a Sarri scegliere chi schierare. Il Napoli può farcela, ha consapevolezza della propria forza. Marek mi ha detto che il San Paolo ieri era incredibile e che un’atmosfera del genere non c’era mai stata, è stata una delle più forti della sua carriera. Forse anche per colpa di Higuain, la gente era carica ed è stato molto bello, anche dei miei amici che erano allo stadio si sono emozionati».

L'URLO DI HAMSIK AL SAN PAOLO