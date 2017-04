De Laurentiis: «Napoli un gruppo fantastico»

NAPOLI - «Auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, a Maurizio Sarri e allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, agli impiegati, ai collaboratori della SSCN e a tutte le loro famiglie». Aurelio De Laurentiis manda un messaggio ai napoletani dalle pagine del sito ufficiale della società all’indomani della bella vittoria contro l’Udinese, arrivata per 3-0 al San Paolo. Napoli-Udinese, top&flop: Callejon da lode, Jorginho ispira Il bilancio del presidente è positivo: «Anche questa stagione ci sta regalando tante soddisfazioni e ancora tante ce ne potrà regalare da qui al termine del campionato, grazie al lavoro dell'allenatore e di un gruppo fantastico. Auguri di passione e serenità all’insegna dell’azzurro». Il prossimo impegno? Domenica, alle 12:30, si va a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo.

«SCUDETTO? UN PASSO ALLA VOLTA» - «Abbiamo segnato 95 gol e senza Milik che ne aveva segnati sette a inizio stagione – ha detto De Laurentiis a Radio Kiss Kiss -. Nelle ultime 18 di A ne abbiamo vinte 14 e pareggiate 3, nel girone di ritorno siamo al pari della Juventus. In Coppa Italia siamo stati penalizzati nella partita d’andata, puntiamo al secondo posto che varrà l’accesso diretto». Sul doppio confronto con il Real Madrid: «È stato un onore giocare contro la squadra più forte del mondo. Scudetto? Stiamo arrivando, un passo alla volta».

Ieri il 3-0 all’Udinese: «Noi non facciamo i catenacciari, senza allusioni a nessuno. Io sono uno che è sempre stato nel mondo dello spettacolo, voglio avere una squadra che gioca un calcio apprezzato in tutta Europa. Ogni tanto non bisogna peccare di superbia, diciamo che è un calcio che fa sensazione. I criticoni parlano d’esperienza, mio padre avrebbe detto jatevenne».

Buona Pasqua a tutti i tifosi del Napoli, sia a quelli che gremiscono il San Paolo che ai tantissimi tifosi dello stadio virtuale nel mondo — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 16 aprile 2017

