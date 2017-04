Napoli: unica in Europa con 4 giocatori in doppia cifra

NAPOLI - In Europa nessuno è come il Napoli. La squadra di Sarri ha raggiunto un traguardo prestigioso: è l'unico club in Europa ad avere quattro giocatori capaci di andare in doppia cifra in campionato. Callejon ha raggiunto le dieci reti stagionali in Serie A con il gol all'Udinese nell'ultimo turno, accodandosi a Insigne, Hamsik e Mertens, già capaci nelle scorse giornate di toccare questo risultato.

I FANTASTICI 4 - Mertens, Insigne, Hamsik e Callejon sono i "Fantastici4" del Napoli. Il belga è addirittura a quota 21 gol in campionato; 14 quelli del nazionale azzurro, mentre il capitano è a 11, sempre più vicino al record di Maradona. Gli azzurri, quindi, dopo essere stati i primi ad avere tre giocatori in doppia cifra, sono anche i primi ad averne quattro grazie alla rete dello spagnolo contro i friulani (Tottenham e Atletico Madrid solo nell'ultima giornata hanno raggiunto quota 3 giocatori in doppia cifra).

