Napoli, Sarri: «O siamo sfortunati o Damato è scarso»

REGGIO EMILIA - Maurizio Sarri non è per nulla contento del pari contro il Sassuolo. Il tecnico del Napoli recrimina per un contatto in area di rigore tra Dell'Orco e Mertens nel primo tempo. "Con Damato siamo un po’ sfortunati: a Genova non ci diede un rigore clamoroso. Quello di oggi su Mertens, dalla panchina mi sembrava netto: Su 18.870 spettatori se ne sono accorti 19.969, mentre l'altro era al bar. O siamo sfortunati noi o lui è scarso e se è scarso va fermato".

IL PARI - "Abbiamo fatto una buona partita, ma dentro ci abbiamo messo i soliti errori. Siamo riusciti a mettere in partita avversari che sembravano in grande difficoltà. Questo è un aspetto negativo della nostra squadra. Meritavamo ampiamente la vittoria, considerati i due pali Siamo stati sfortunati, ma ci siamo fatti male da soli".

Sassuolo-Napoli, il tocco di Cannavaro in area che scatena le proteste FOTO

CORSA CHAMPIONS - "Andiamo a quattro punti dalla Roma, è la cosa più probabile. Ci complica, ma non ci chiude la porta per il discorso 2° posto. Milik? Sono contento per lui dopo i mesi difficili che ha passato".