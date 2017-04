Napoli, il padre di Reina: «Szczesny? Pepe è il numero uno»

ROMA - «Il possibile arrivo di Szczesny? A Pepe piacciono le sfide, lui è il numero uno». A parlare è Miguel Reina, padre del portiere del Napoli, che è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento del figlio. Le voci di calciomercato, che riguardano l'attuale numero uno della Roma, non lo spaventano: «Pepe è il numero uno, lo dico con tutto il rispetto per il portiere finito nel mirino del Napoli. Pepe comunque sarebbe contentissimo anche in caso di arrivo di un nuovo portiere perché gli piacciono le sfide». Napoli, è Sarri l'uomo dei record

OBIETTIVO - Il secondo posto resta il grande obiettivo di fine stagione. «Mio figlio sta molto bene, parlo ogni giorno con lui ed è felice: è carico per questo finale di campionato. Il suo desiderio per la prossima stagione? Potenziare ancora di più l'organico per far felici i tifosi», ha concluso Miguel Reina.

