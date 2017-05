Napoli, Hamsik diventa tatuatore per un giorno

Il capitano all'opera per la prima volta con il suo tatuatore di fiducia. E il tattoo non può che essere un numero...

NAPOLI - Marek Hamsik va pazzo per i tatuaggi, il suo corpo lo dice forte e chiaro. Ma questa volta il capitano del Napoli si è messo "dall'altra parte" ed è diventato tatuatore per un giorno. Dopo essersi fatto due nuovi tatuaggi sulle spalle, una spada e due guantoni con la scritta "born to win (nato per vincere)", dal suo tatuatore di fiducia Enzo Brandi ha ricambiato con una opera sua.

L'INTER DEI TATUAGGI

Il soggetto prescelto non poteva che essere un numero, il 17. Il giocatore slovacco ha anche postato il video sulla sua pagina Instagram in cui mostra il suo nuovo "lavoro" per un giorno.

Oggi ho fatto il mio primo tattoo??scusa e grazie sempre @brandienzo Un post condiviso da @marek_hamsik_17_official in data: 4 Mag 2017 alle ore 04:56 PDT

HAMSIK PORTIERE - VIDEO