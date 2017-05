Napoli, no a Milik e Zielinski: spunta la lettera alla Polonia

Il club si è rifiutato di concedere i due calciatori per gli Europei Under 21 in programma dal 16 al 30 giugno

NAPOLI - Una lettera in inglese firmata Cristiano Giuntoli. Così il Napoli nega Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski alla Polonia Under 21 per l'Europeo di casa che si svolgerà dal 16 al 30 giugno. A pubblicare la lettera è stata proprio la federcalcio polacca.

IL CONTENUTO - "In merito alla convocazione dei giocatori Milik e Zielinski per l'Europeo Under 21 [...] avendo visto cosa prevede l'articolo 5.01 lettera h [...] vorremmo informarvi che la SSC Napoli non autorizza il rilascio dei due calciatori per la competizione menzionata. Quest'anno abbiamo avuto più di 50 match ufficiali e la nuova stagione comincerà il 30 giugno 2017 [...]. Dal momento che l'Europeo Under 21 non è incluso nel calendario internazionale della FIFA, i club non sono obbligati a rilasciare i loro giocatori per questo tipo di competizioni e non possiamo riavere indietro i giocatori soltanto nella seconda metà di luglio. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra gentile collaborazione e aspettiamo una vostra risposta".