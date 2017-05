E Lady Mertens sorride dalla sua casa di Napoli: «La vita è bella»

NAPOLI - Lady Mertens è tornata. Dopo la crisi coniugale, Kat Kerkhofs ufficializza il suo ritorno in Italia al fianco del marito Dries con una foto su Instagram. Lei sorridente con due amiche dal terrazzo della loro casa a Posillipo con il cielo terso e il golfo sullo sfondo.

Kat è tornata: Mertens e la moglie di nuovo insieme

KAT E' TORNATA A NAPOLI - FOTO

«La vita è bella» e un cuoricino, ovviamente azzurro, il suo commento. Quanto basta per far gioire i tifosi del Napoli che, dopo le parole di De Laurentiis sul rinnovo, ora non hanno più dubbi: Mertens resta.