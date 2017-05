Napoli, Ferlaino: «A Cardiff tifo Real Madrid. Ecco perché»

L'ex presidente del Napoli motiva così il suo tifo per gli spagnoli: «Se vincesse la Juventus, incasserebbe ancora tantissimi soldi, comprerebbe altri campioni ed il Napoli non potrebbe lottare per lo scudetto»

NAPOLI - «Io sono napoletano non italiano, quindi non me ne frega della Juventus e tiferò Real Madrid sabato». Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, non ha paura di dire come la pensa sulla la finale di Champions League del prossimo 3 giugno a Cardiff.

IL MOTIVO - Intervenendo a un programma di Canale 9, il patron dei Napoli scudettati spiega anche il perché del suo tifo per i Blancos: «Scusate se sono contro, ma da napoletano tiferò per la sconfitta della Juve in Champions, perchè se la vincesse incasserebbe ancora tantissimi soldi, comprerebbe altri campioni ed il Napoli non potrebbe lottare per lo scudetto nemmeno l’anno prossimo».

