Matrimonio Messi, Maradona: «Il mio invito deve essersi perso da qualche parte»

MOSCA (RUSSIA) - Diego Armando Maradona ha preso con filosofia il mancato invito al matrimonio di Lionel Messi. Il Pibe de Oro, appena arrivato in Russia per assistere alla finale di Confederations Cup, ha augurato il meglio ai novelli sposi, non risparmiando, però, una frecciatina: «Le mie felicitazioni. Che abbiano tanti figli sani! Messi sa che gli voglio molto bene. Il mio invito per il matrimonio deve essersi perso da qualche parte, ma ciò non cambia l'opinione che ho di lui. Messi è un buono sportivo e un'eccellente persona. Sampaoli? - continua Maradona - E' un traditore e io non parlo di traditori».

PUTIN E' IL MIO IDOLO - «Putin è il mio idolo. Sulla parete di casa mia ho due foto: quella di Fidel Castro e quella di Vladimir Putin, due ritratti uno di fianco all'altro. - e poi, conclude Maradona - Trump, invece, mi sembra più simile a un cartone animato».