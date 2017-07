Napoli, Hamsik come Maradona: un murales anche per lui

NAPOLI - Come Maradona, meglio di Maradona. Dopo aver superato il Pibe de Oro nel conto dei gol segnati in Serie A con la maglia del Napoli, adesso Marek Hamsik può vantare anche il suo murales personale. Il capitano azzurro ha inaugurato nella mattina a Quarto il capolavoro di Jorit, l'artista autore del murales dedicato a Maradona nel quartiere di San Giovanni. Napoli, Hamsik in posa davanti al suo murales L'opera che ritrae Hamsik è stata dipinta sul muro di una scuola alle spalle dell'edificio del Comune. Il capitano azzurro ha comunicato il suo arrivo a Quarto solo poche ore prima per evitare la ressa. All'inaugurazione qualche curioso e la sindaca Rosa Capuozzo.

