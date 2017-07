NAPOLI - "Vengo a Napoli a ricevere la Cittadinanza Onoraria. Dicono che il cielo non si può toccare con le dita... io l'ho toccato a Napoli". Così su Facebook Diego Armando Maradona, che mercoledì sarà insignito della cittadinanza onoraria dal sindaco del capoluogo campano Luigi De Magistris. Previsto un imponente piano di sicurezza per la festa, che si svolgerà a piazza Plebiscito. (In collaborazione con Italpress)